HABER

Irak'ta sular durulmuyor! Göstericiler sokaklarda, ölü sayısı yükseliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 26.10.2019 21:15 | Son Güncelleme

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yeniden başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Son dakika haberine göre Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 63'e yükseldi.

Bağdat’ın merkezi Tahrir Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, ellerinde Irak bayraklarıyla "Halk rejimi devirmek istiyor" sloganı attı.

Protestocular, güvenlik güçlerinin sert müdahalelerine karşı "barışçıldır, barışçıldır" ifadesiyle gösterilerinin şiddet içermediği mesajı verdi.

Irak Meclisi, bugün protestoları görüşmeyi gündemine alsa da yeterli sayıya ulaşılmadığı için toplanamadı.

Milletvekilleriyle üst düzey hükümet yetkililerinin, başkentte bulunan ve devlet erkanının ikamet ettiği Yeşil Bölge'yi terkettiği belirtildi.

ÖLÜ SAYISI 63'E YÜKSELDİ

Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 63'e yükseldi.

DİCLE NEHRİ'NDEN YÜZERE YEŞİL BÖLGE'YE GİRMEYE ÇALIŞTILAR

Protestocular, parlamento ve diğer hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye girmeye çalışıyor ancak bu girişimler güvenlik güçlerince kurulan beton bariyerler, gaz ve ses bombalarıyla engelleniyor.

Bir grup gösterici de Dicle Nehri'nden yüzerek bölgeye ulaşmayı denedi ancak askeri birliklerin engeliyle karşılaştı.

Irak hükümetinden, Bağdat'ı sarsan ve güney kentlerde de devam eden gösterilerle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Hükümetin internet ve sosyal medya mecralarına uyguladığı blokaj ise sürüyor.

Iraklılar, internet bağlantısının aşırı zayıf olmasından ve seslerinin dış dünyaya erişmemesinden yakınıyor.

Irak halkının, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de başlattıkları gösteriler yaklaşık bir hafta sürmüş, cuma sabaha karşı yeniden başlamıştı. (AA)

PARTNERCesedi uçurumun dibinde çıplak halde bulunmuştu, korkunç gerçek!Cesedi uçurumun dibinde çıplak halde bulunmuştu, korkunç gerçek!
Rusya: ‘ABD’nin Suriye’de Yaptığı Haydutluk’Rusya: ‘ABD’nin Suriye’de Yaptığı Haydutluk’
ABD'de Türkler'in En Çok Yaşadığı Bölgede Atatürk Okulu AçıldıABD'de Türkler'in En Çok Yaşadığı Bölgede Atatürk Okulu Açıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak Bağdat ölü sayısı protesto

En Çok Okunan Haberler

2020 Volkswagen Golf 8 tanıtıldı!

2020 Volkswagen Golf 8 tanıtıldı!

İBB satışa çıkardı! Vatandaş tepki gösterdi

İBB satışa çıkardı! Vatandaş tepki gösterdi

Bedelli sonrası tepki çeken sözlere açıklama geldi

Bedelli sonrası tepki çeken sözlere açıklama geldi

Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya 'Barış Pınarı Harekatı' tepkisi

Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya 'Barış Pınarı Harekatı' tepkisi

Bahçeli'den çok sert açıklama: Namertliktir

Bahçeli'den çok sert açıklama: Namertliktir

Erdoğan: YPG’yi temizledik dediler ama temizleyememişler

Erdoğan: YPG’yi temizledik dediler ama temizleyememişler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kritik nokta ele geçirildi! Saldırılar durdu

Kritik nokta ele geçirildi! Saldırılar durdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama: Teşekkürler Erdoğan

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama: Teşekkürler Erdoğan

ABD'li senatörlerin hazırladığı yaptırım paketi açıklandı

ABD'li senatörlerin hazırladığı yaptırım paketi açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tel Abyad’da bomba yüklü motosiklet patladı: 5 yaralı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bombalı saldırı! Yaralılar var

 Irak’ta bilanço artıyor! Yeniden başlayan protestolarda ölü sayısı yükseldi!

Ülkede bilanço artıyor! Ölü sayısı yükseldi

Birleşmiş Milletler Türkiye Koordinatörü Alvora Rodriguez'dan flaş Türkiye açıklaması

Birleşmiş Milletler Türkiye Koordinatörü'nden Türkiye açıklaması

Rusya'dan ABD'ye şok suçlama! Fotoğrafları da paylaştılar

Rusya'dan ABD'ye şok suçlama!

ABD, Havana dışında Küba'ya giden tüm uçuşları yasakladı

ABD'den çok tartışılacak karar! 'Bu ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır'

"Şili tarihinin en büyük protestosu" 7. gününde

'Ülke tarihinin en büyük protestosu' 7.gününde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.