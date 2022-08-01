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Irak'ta sular durulmuyor! Onlar da Yeşil Bölge'ye girmeye çalıştı... Yaralılar var

01.08.2022 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak’ın başkenti Bağdat’ta sular durulmuyor ve şiddet olayları devam ediyor. Sadr Grubu destekçilerinin iki kez Yeşil Bölge'ye girerek meclis binasını basmasının ardından bu defa Sadr Grubu dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu destekçileri de korunaklı Yeşil Bölge’ye girmeye çalıştı. Beton bariyerlerin ilkini aşan gruba, ikinci bariyerleri geçmeye çalışırken müdahale edildi. Olaylarda yaralananların olduğu aktarıldı.

Irak'ta sular durulmuyor! Onlar da Yeşil Bölge'ye girmeye çalıştı... Yaralılar var

Irak'ta son günlerde yaşanan olaylar tüm dünyanın gündeminde. Sadr Grubu destekçilerinin başkent Bağdat'ta bulunan Yeşil Bölge'ye girip meclisi basmasının ardından Koordinasyon Grubu destekçileri de Yeşil Bölge’ye girmeye çalıştı. Çıkan olaylarda yaralıların olduğu belirtildi. İşte detaylar...

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YEŞİL BÖLGE'DEKİ İKİNCİ BARİYERLERİ GEÇMEYE ÇALIŞIRLARKEN MÜDAHALE EDİLDİ

Bağdat’ta Şii lider Mukteda Sadr destekçilerinin hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge’ye beton bariyerleri aşıp girmesiyle başlayan şiddet olayları sürüyor. Sadr Grubu destekçilerinin parlamento binasındaki işgali sürerken, Sadr Grubu dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu da dün destekçilerine protesto çağrısında bulundu.

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Koordinasyon Grubu’na bağlı Meşruiyeti Destekleme ve Devlet Kurumlarını Koruma Koordinasyonu Komisyonu destekçileri, yerel saatle 17.00’de Bağdat’taki asma köprü yakınlarında toplanarak Yeşil Bölge’ye yürüdü. Kalabalık grup, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi aleyhine slogan atarak geldiği Yeşil Bölge’de güvenlik güçlerinin kurduğu beton bariyerlerin ilkini aştı. Protestocuların Yeşil Bölge’deki ikinci bariyerleri geçmeye çalışması üzerine güvenlik güçleri tazyikli su ile müdahale etti. Çıkan olaylarda yaralananların olduğu bildirildi.

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SADR DESTEKÇİLERİ İKİ KEZ MECLİSİ BASTI

Sadr yanlıları, Sadr dışındaki tüm Şii tarafları çatısı altında toplayan ve eski Başbakan Nuri Maliki’nin de içinde bulunduğu İran destekli Koordinasyon Grubu’nun Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz etmiş, yüzlerce Sadr Grubu destekçisi ilk olarak 27 Temmuz’da Yeşil Bölge’ye girerek meclis binasını basmıştı. Ardından Sadr destekçileri yeniden toplanmış ve 30 Temmuz’da meclis binasını basarak işgal etmişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bağdat Irak meclis mukteda sadr
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