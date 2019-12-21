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Irak'ta sular durulmuyor! Siyasi parti merkezlerini yaktılar

DÜNYA HABERLERİ  | 21.12.2019 03:36 | Son Güncelleme

Irak'ın Zikar vilayetindeki gösterilerde dün bir aktivistin suikast sonucu öldürülmesi üzerine kentteki siyasi parti merkezleri protestocular tarafından ateşe verildi.

Irak'ta sular durulmuyor! Siyasi parti merkezlerini yaktılar

Zikar vilayetinde adını vermek istemeyen bir güvenlik görevlisinin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, vilayet merkezi Nasıriye'y gelen onlarca gösterici birçok parti bürosunu yaktı.

Eski Başbakan Nuri Maliki'nin Dava Partisi, Hadi el-Amiri'nin liderliğini yürüttüğü Bedir Tugayları Örgütü Merkezi, Asaib Ehli'l-Hak Hareketi Merkezi, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Özel Görevler Grubu Merkezi ve Vilayet Meclisi Güvenlik Komitesi Başkanı Cebbar Musevi'nin ofisi de ateşe verilen siyasi merkezler arasında yer alıyor.

EKİM BAŞINDA DA YAKILMIŞTI

Söz konusu yerler, protestoların ilk başladığı ekim başında da göstericiler tarafından yakılmıştı.

Siyasi parti merkezlerinin ateşe verilme nedeninin ise dün aktivistlerden Muhammed el-İsami'nin suikast sonucu öldürülmesi olduğu belirtildi.

Nasıriye'de düzenlenen gösteriler sırasında dün aktivist İsami, hareket halindeki sivil bir araçtan susturucu silahla açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Aynı gün benzeri bir olayda iki ayrı aktivist de silahlı saldırıya uğramıştı.

Protestoların başladığı ekim ayından bu yana özellikle son iki haftadır protestoculara karşı düzenlenen suikastlerde dikkat çeken artışlar yaşandığı gözleniyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ırak protestolar suikastler Zikar vilayeti

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