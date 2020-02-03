HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 2003'te kaldırılan zorunlu askerlik geliyor!

2003'te kaldırılan zorunlu askerlik geliyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.02.2020 14:55 | Son Güncelleme

Irak Meclisi Savunma ve Güvenlik Komisyonu, zorunlu askerlik uygulaması için yasanın hazır olduğunu duyurdu.

2003'te kaldırılan zorunlu askerlik geliyor!

Irak’ta 2003’de kaldırılan zorunlu askerlik yasası yeniden Irak Meclisinin gündemine geldi. Irak Meclisi Savunma ve Güvenlik Komisyonu, zorunlu askerlik uygulaması için yasanın hazır olduğunu açıkladı.

Komisyon üyesi Kerim Ebu Sode, zorunlu askerlik yasasının yürürlüğe girmesi için görüşmelerin sürdürüldüğünü ifade edildi.

Bu aşamada yasanın çok önemli olduğunun altını çizen Sode, yasanın yürürlüğe girmesi için irade ve siyasi uzlaşmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Yasa kapsamında bedelli askerlik seçeneğinin olduğunu kaydeden Sode, elde edilen gelirle Irak ordusunun donanması için harcanacağını söyledi.

Saddam Hüseyin rejimi döneminde yaş sınırı 18 olan zorunlu askerliğin süresi 3 yılken, üniversite mezunları içinse süre 1 buçuk yıl olarak belirlenmişti. Irak’ta daha önce yürürlükte olan zorunlu askerlik uygulaması,

Saddam Hüseyin yönetiminin 2003’te ABD tarafından devrilmesinden ve ordunun dağıtılmasından sonra kaldırılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...
PARTNERMerve Özbey kınayı yaktıMerve Özbey kınayı yaktı
Koronavirüs Çin’den gelen kargolarla bulaşır mı?Koronavirüs Çin’den gelen kargolarla bulaşır mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak zorunlu askerlik yasa tasarı

En Çok Okunan Haberler

Programdan ayrılma sebebi! Sert sözler

Programdan ayrılma sebebi! Sert sözler

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

İdlib'deki saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi

İdlib'deki saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi

Naci Görür Marmara depreminin yerini ve büyüklüğünü açıkladı

Naci Görür Marmara depreminin yerini ve büyüklüğünü açıkladı

Dünyaca ünlü isim Acun ile Çağla aşkını belgeledi

Dünyaca ünlü isim Acun ile Çağla aşkını belgeledi

Erdoğan'dan İdlib'deki hain saldırı sonrası ilk açıklama

Erdoğan'dan İdlib'deki hain saldırı sonrası ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

45 yaş küçük sevgilisiyle 'ilk gece'sini anlattı!

45 yaş küçük sevgilisiyle 'ilk gece'sini anlattı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten yeni paylaşım

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten yeni paylaşım

İran'da korkutan deprem

İran'da korkutan deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çin Başkonsolosu Koronavirüs'ten ölenlerin sayısını açıkladı!

Çin Başkonsolosu Koronavirüs'ten ölenlerin sayısını açıkladı!

Yunanistan yeni Türkiye'ye iade planı!

Yunanistan yeni Türkiye'ye iade planı!

Koronavirüs Çin’den gelen kargolarla bulaşır mı?

Koronavirüs Çin’den gelen kargolarla bulaşır mı?

Kereste için onlarca koala öldürüldü!

Kereste için onlarca koala öldürüldü!

KKTC'de şaşırtan görüntü! Trafiğe böyle çıktı

Şaşırtan görüntü! Trafiğe böyle çıktı

Koronavirüs karantinasından duyurdu: İlaç bile vermiyorlar

Koronavirüs karantinasından duyurdu: İlaç bile vermiyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.