Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

Irak Sağlık Bakanlığı, çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan yolcuların bulunduğu feribotun batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 85'e yükseldiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada 40 kişinin de kurtarıldığı belirtildi.

Yerel medya 65 kişilik feribota, çoğunluğu çocuk olan 100'den fazla yolcunun bindirildiğini; feribotta hiçbir güvenlik önleminin alınmamış olduğunu duyurdu.

Musul Soruşturma Mahkemesi, feribot faciası sorumlusu olarak 9 feribot çalışanı hakkında gözaltı kararı verdi.

(DHA)

