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Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

DÜNYA HABERLERİ  | 21.03.2019 23:40 | Son Güncelleme

Irak'ın Musul kentinde Dicle nehri üzerinde bir feribotun batması sonrası yaşanan faciada ölü sayısının 85'e yükseldiği açıklandı.

Irak Sağlık Bakanlığı, çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan yolcuların bulunduğu feribotun batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 85'e yükseldiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada 40 kişinin de kurtarıldığı belirtildi.

Yerel medya 65 kişilik feribota, çoğunluğu çocuk olan 100'den fazla yolcunun bindirildiğini; feribotta hiçbir güvenlik önleminin alınmamış olduğunu duyurdu.

Musul Soruşturma Mahkemesi, feribot faciası sorumlusu olarak 9 feribot çalışanı hakkında gözaltı kararı verdi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
ırak Musul feribot faciası

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