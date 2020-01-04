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  4. Irak'taki saldırının ardından Haşdi Şabi'den ilk açıklama!

Irak'taki saldırının ardından Haşdi Şabi'den ilk açıklama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 05:58 | Son Güncelleme

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde Haşdi Şabi komutanlarını taşıyan konvoya hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda 6 komutanın öldüğü öğrenildi. Haşdi Şabi'den yapılan açıklamada, saldırının lider kadrosuna değil, sağlık ekibine yönelik olduğu bildirildi.

Irak'taki saldırının ardından Haşdi Şabi'den ilk açıklama!

Bağdat'ın kuzeyindeki Taci bölgesinde Haşdi Şabi komutanlarını taşıyan bir konvoya gece saatlerinde hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Olayda 6 Haşdi Şabi komutanının yaşamını yitirdiği öğrenildi. Bazı Irak televizyonları da saldırıyı doğruladı.

PATLAMA SESLERİ VE ALEVLER CEP TELEFONUNDA

Öte yandan, saldırı ile ilgili sosyal medyaya düşen bir görüntü dikkat çekti. Hava saldırısı sırasında, art arda güçlü şekilde patlamalar meydana geliyor ve alevler yükseliyor.

HAŞDİ ŞABİ'DEN AÇIKLAMA

Irak Haber Ajansı'nın (İNA) verdiği haberde, Haşdi Şabi Heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı uydu kanalları ve yerel medya organlarında, bu sabaha karşı Taci Stadyumu yakınında hedef alınan araçlarda Haşdi Şabi komutanlarının bulunduğuna dair yer alan bilgilerin doğru olmadığı kaydedildi.

"Bağdat'taki son saldırı liderlere değil sağlık konvoyuna." ifadesi kullanılan açıklamada, söz konusu hava saldırısındaki can kaybına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.

İNA, Irak televizyonu, Reuters haber ajansı ve çok sayıda medya kuruluşu askeri kaynaklara dayandırdığı haberlerinde, saldırının Haşdi Şabi lider kadrolarını hedef aldığını ve toplam 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Bu arada, dün sabaha karşı İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, Bağdat Havalimanı'nda araçlarına ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürülmüştü.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD'nin Haşdi Şabi saldırısı ırak

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