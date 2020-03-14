Irak'tan gelen ve karantinaya alınan Türk işçilerle ilgili yeni detaylar

Bağdat'tan havalanan yolcu uçağı, dün saat 20.30 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Burada yapılan kontrolde uçakta, Türk inşaat işçilerinin olduğu anlaşıldı. Önce Türk işçilerin uçaktan inmelerine izin verilmedi. Polisler uçağın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yapılan görüşmelerin ardından işçilerin Ankara'da hastanede karantinaya alınmasına karar verildi.

Tedbirlerin alınmasının ardından sağlık ekipleri havalimanına sevk edildi. Özel kıyafetli sağlık ekipleri, 57 işçiyi sağlık kontrolünden geçirerek ambulanslara nakletti. İşçiler, saat 01.00 sıralarında gruplar halinde ambulanslarla Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne götürüldü. İşçilerin, daha önce de Çin ve İran'dan getirilen yolcuların götürüldüğü hastanede 14 gün karantina altında tutulacağı belirtildi.

HASTANE ÖNÜNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ

57 Türk ile birlikte uçak mürettebatı, Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde tek kişilik odalarda gözlem altına alındı. Hastanenin önünde ve çevresinde güvenlik önlemi alındı. Koruyucu maske takan polisler, giriş çıkışları kontrol etti. Güvenlik görevlileri de aynı şekilde binanın çevresinde önlem aldı. Güvenlik görevlileri ile birlikte diğer sağlık personelinin de maske, önlük, gözlük gibi koruyucularla tedbir aldıkları görüldü. Gözlem süreci boyunca 57 kişiden numuneler alınarak kontrol edilecek.

Gözlem altındaki Türk işçiler ve mürettebata tek kullanımlık malzemeler verilecek ve tüm atıklar 'tıbbi atık' olarak değerlendirilip, özel poşetlerle atılacak.

(DHA)

