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  4. Irak'tan getirilen 136 Türk, Afyonkarahisar'da karantinaya alındı

Irak'tan getirilen 136 Türk, Afyonkarahisar'da karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2020 09:29 | Son Güncelleme

Irak'tan getirilen 136 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina için Afyonkarahisar Bacım Sultan Yurdu'na yerleştirildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışındaki vatandaşların tahliyeleri kapsamında, tamamı işçi 136 Türk vatandaşı, dün akşam Irak'ın Basra kentinden THY'ye ait uçakla Eskişehir Teknik Üniversitesi Hasan Polatkan Havalimanı'na getirildi. Buradan otobüslerle Afyonkarahisar'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na götürülen işçiler, tek kişilik odalara yerleştirildi.

Polis ekipleri, binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri de otobüsleri dezenfekte etti.
Vatandaşların, 14 günlük karantina sürecindeki ihtiyaçlarını Afyonkarahisar Valiliği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılayı karşılayacak.

İşçilerden Orhan Hamarat, "Allah'a şükür Türkiye'ye döndük. Allah razı olsun devletimiz ve milletimizden" dedi.

(DHA)

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