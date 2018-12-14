Irak’tan Türkiye’ye nota!

Irak’ın kuzeyinde bulunan Sincar ve Karacak dağlarındaki PKK hedefleri 20’den fazla savaş uçağı, İHA ve tanker katıldığı operasyonla bugün ilk kez vurulmuştu.

Irak Dışişleri Bakanlığı ‘Türk savaş uçaklarının Irak hava sahasında devam eden ihlalleri’ nedeniyle Türkiye’nin Bağdat büyükelçisini çağırarak nota verdi.

Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Irak hava sahasında düzenlenen saldırılarının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği belirtilerek TSK’nın hava saldırılarının Irak’ın egemenlik haklarını ve Irak vatandaşlarının güvenliğini ihlal ettiği kaydedildi.

Açıklamada, “Türk savaş uçaklarının Irak hava sahasını ihlal eden ve Kuzey Irak’ta can ve mal kaybına yol açan eylemlerinin kınandığı” ifade edildi.

