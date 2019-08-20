HABER

Irak Tarım Bakanı "yumurta ithali" için Türkiye'ye davet edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 22:02 | Son Güncelleme

Irak Tarım Bakanı "yumurta ithali" için Türkiye'ye davet edildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak Tarım Bakanı Salih Hasani'ye Türkiye'deki yumurta üreticilerinin beklentilerini ileterek, kendisini Türkiye'ye davet etti.

Büyükelçi Yıldız, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, başkent Bağdat'taki makamında ziyaret ettiği Iraklı Bakan Hasani ile tarım ve hayvancılık alanlarında iş birliği konularını ele aldıklarını ifade etti.

Irak'ın yumurta ithalatına yasak getirmesinin ardından Türkiye'nin beklentilerini Hasani'ye ilettiğini dile getiren Yıldız, "Irak piyasasının yumurta ihtiyacı konusunda Iraklı makamlarca yapılan çalışmanın, Irak'a yeniden yumurta ithalatının yolunu açmasını beklediğimizi vurguladım." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Afyonkarahisar'daki yumurta üreticilerinin davetini Hasani'ye aktardığını belirten Yıldız, Iraklı Bakan'ın Türkiye ziyaretinde konuyu tüm boyutlarıyla değerlendirme imkanı bulabileceğini kaydetti.

Sosyal medyada bir vatandaşın yumurta satışıyla ilgili girişimleri eleştirmesi üzerine Yıldız, "Irak'a sadece geçtiğimiz yıl 306 milyon dolar tutarında yumurta ihraç ettik. Tam ithalat yasağı, ekonomimize ve bu sektör çalışanlarına önemli bir darbe." değerlendirmesinde bulundu.

Irak merkezi hükümeti, haziran ayı başından itibaren ülkeye yumurta ithal edilmesini yasaklayan bir karar almıştı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 12 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yumurta ihracatının yüzde 85'inin Irak'a yapıldığını bildirmişti.

Bu konvoy ağızları açık bıraktı! Milyonlarca liralık gelin arabası Bu konvoy ağızları açık bıraktı! Milyonlarca liralık gelin arabası
Bir istifa da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde! Twitter'dan duyurduBir istifa da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde! Twitter'dan duyurdu
Halk Ekmek Genel Müdürü Sarıduman istifa ettiHalk Ekmek Genel Müdürü Sarıduman istifa etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fatih Yildiz ırak

En Çok Okunan Haberler

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

50 gazeteci işten çıkarılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yanıt

50 gazeteci işten çıkarılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yanıt

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Avrupa şokta! İstifa edeceğini açıkladı

Avrupa şokta! İstifa edeceğini açıkladı

İkinci el araba alacaklar dikkat! O kural değişiyor

İkinci el araba alacaklar dikkat! O kural değişiyor

HDP'den kayyum açıklaması! Siyasi partilere çağrı yaptı

HDP'den kayyum açıklaması! Siyasi partilere çağrı yaptı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Ankara'da 3.5 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Ankara'da korkutan deprem!

Ağustos'ta şaşırtan görüntü! Beyaza bürüdü

Ağustos'ta şaşırtan görüntü! Beyaza bürüdü

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman istifa etti

Bir istifa da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde! Twitter'dan duyurdu

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Memurlardan bakanlık önünde 'cüzdan atma' eylemi

Bakanlık önünde cüzdan atma eylemi!

İzmir'deki yangında bu sistem kullanıldı!

İzmir'deki yangında bu sistem kullanıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.