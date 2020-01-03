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Irak televizyonu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Bağdat’ta düzenlenen bir saldırıda öldüğünü duyurdu.
Irak televizyonu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Bağdat’ta düzenlenen bir saldırıda öldüğünü duyurdu.
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03.01.2020 04:29 |
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Irak televizyonu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Bağdat’ta düzenlenen bir saldırıda öldüğünü duyurdu.
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