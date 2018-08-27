Irak ticarette ABD ile İran arasında kaldı

Bağdat yönetimi İran ile ticarette Dolar yerine Euro gibi çözüm önerileri üzerinde düşünüyor.Dolar olmadı, Euro versek? ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı yürürlüğe soktuğu yaptırımlar nedeniyle komşusuyla Dolar üzerinden ticaret yapamayan Iraklılar yeni yollar arayışında. Yoğun ticari ilişkileri bulunan İran ile Irak arasında her yıl 12 milyar dolar el değiştiriyor.

Euro ödemelerini gündeme getiren, Irak hükümet sözcüsü Saad el Haditi oldu. Amerikan yaptırımlarının öncelikle bankacılık sektörünü ilgilendirdiğini vurgulayan Haditi, "İran ile Dolar bazında ticaret yasağına uyacağız. Bunun dışında bizim açımızdan herhangi bir sorun kalmıyor” dedi.

Yakında Irak'tan üst düzey bir heyetin Washington'a giderek, öneriyi ABD yönetimiyle görüşmesi planlanıyor. Irak hükümeti, ABD yönetiminin kendilerine kulak vermesini ve bazı ayrıcalıklar tanımasını umuyor.

Dolambaçlı ticaret

Iraklı işletmeciler ise İran ile aralarındaki bin 300 kilometrelik sınıra işaret ederek, "ABD bu kadar uzun bir güzergahı gerçekten kapsamlı bir şekilde denetleyebilir mi?" sorusu üzerinde duruyor, denetleyemez ise karaborsa da olsa piyasanın canlanacağını söylüyorlar.