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Irak: Trump İran'ı izlemek için bizden izin istemedi

04.02.2019 16:12 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump'ın Irak'taki üs aracılığıyla İran ve bölgeyi izleyecekleri yönündeki açıklamasına Irak'tan tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Salih, İran ve diğer komşularla iyi ilişkilerin büyük önem taşıdığını vurguladı.ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'den çekilecek Amerikan askerlerinin bir bölümünü Irak'ta konuşlandıracağı ve İran'ın yakından izleneceği yönündeki açıklamasına Irak yönetiminden tepki geldi. Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Trump'ın Irak'ta konuşlu Amerikan askerlerinin "İran'ı izlemesi" konusunda kendielrinden izin istemediğini söyledi.

Bağdat'ta konuşan Salih, Irak'taki ABD birliklerinin iki ülke arasındaki terörle mücadele kapsamındaki bir anlaşmadan dolayı orada bulunduğunu belirterek bu anlaşmaya sadık kalınması gerektiğinin altını çizdi.

ABD'ye "kendi meselelerinin yükünü yüklememesi" çağrısı yapan Irak Cumhurbaşkanı, "ABD büyük bir güç...ancak kendi politik önceliklerinizi gerçekleştirmeye çalışmayın, biz burada yaşıyoruz" diye konuştu. Salih Irak için İran ve diğer komşu ülkelerle iyi ilişkilere sahip olmanın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Trump: İran gerçek bir sorun

ABD Başkanı Trump, Pazar günü CBS televizyonunda yayınlanan söyleşisinde, Suriye'den çekilecek birliklerin bir bölümünün Irak'a yerleştirileceğini ve ABD'nin bu üsten bölgeyi, özellikle de İran'ı izlemeye devam edeceğini açıklamıştı.

Trump, İran'la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs ayında çekilerek, Tahran yönetimine yeni yaptırımları devreye sokmuştu. Kasım'da yürürlüğe giren ikinci tur yaptırımlar, İran'ın enerji ihracatını, Tahran'la enerji alanında ticaret yapan ülke ve şirketleri kapsıyor.

Trump söyleşide "İran'ı biraz izlemek istiyorum çünkü İran gerçek bir sorun" şeklinde konuşmuş, Irak'taki ABD üssünün İran'ı ve diğer Ortadoğu ülkelerini gözlemek için "mükemmel bir konumda" bulunduğunu belirtmişti. Trump bölgede "nükleer silah yapmaya çalışanlar" olursa bundan hemen haberdar olacaklarını söylemişti.

Trump, seçim kampanyası sırasında ABD'nin Suriye ve Afganistan'daki birliklerini çekeceğine dair yaptığı vaadi de hatırlatarak "Sonsuz savaşlardan hoşlanmıyorum" dedi.

Reuters,dpa/SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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