HABER

Irak Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına tepki gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 13:58 | Son Güncelleme

Irak Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına tepki gösterdi

İSTANBUL (AA) - Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri ile ilgili ifadelerine sert tepki göstererek, durumun kabul edilmeyeceğini vurguladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Golan Tepeleri ile ilgili ifadelerine tepki gösterilerek, "Irak, uluslararası hukuka binaen, işgal altında ve Suriye'ye ait Golan Tepeleri'nin meşrulaştırılmasına şiddetle karşı çıkıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada "Irak, Golan Tepeleri, Filistin ve özellikle Kudüs'ün işgal edilmesinin üzerinden belli bir sürenin geçmesinin oradaki işgalcilere meşrutiyet verileceği anlamına gelmediğini teyit eder." ifadesine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Twitter hesabından, "52 yılın ardından ABD için, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." açıklamasını yapmıştı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

Öz babası 'Sen benimsin' deyip... Öz babası 'Sen benimsin' deyip...
Sivas açık cezaevi müzeye dönüştürülüyorSivas açık cezaevi müzeye dönüştürülüyor
Çavuşoğlu: "İstikrar ile her şeyin üstesinden geleceğiz"Çavuşoğlu: "İstikrar ile her şeyin üstesinden geleceğiz"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Golan Tepeleri ırak

En Çok Okunan Haberler

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Milli maç sonrası istifa sözleri

Milli maç sonrası istifa sözleri

Bikinili pozları Instagram'ı salladı!

Bikinili pozları Instagram'ı salladı!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
D-100'de korkunç kaza! Trafik durdu, yaralılar var

D-100'de korkunç kaza! Trafik durdu, yaralılar var

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

24 Mart Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı! İşte İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar

24 Mart Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı! İşte İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son tahminler geldi

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son tahminler geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.