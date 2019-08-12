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"Irak, Türkiye ile yakınlaşmak ve iş birliğini geliştirmek konusunda ısrarlı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 14:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu: - "Irak Devlet Başkanı, Türkiye ile iş birliğinin gelişmesinin stratejik bir hedef olduğunu belirtti. Başbakan da aynı şeyi söyledi. Irak, Türkiye ile yakınlaşmak ve iş birliğini geliştirmek konusunda ısrarlı"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, "Irak Devlet Başkanı, Türkiye ile iş birliğinin gelişmesinin stratejik bir hedef olduğunu belirtti. Başbakan da aynı şeyi söyledi. Irak, Türkiye ile yakınlaşmak ve iş birliğini geliştirmek konusunda ısrarlı." dedi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Taş Medrese'de düzenlenen bayramlaşma töreninin ardından geçen hafta gerçekleştirdiği Bağdat ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aralarında uzmanların yer aldığı 150 kişilik grupla Irak konusundaki çalışmaların yürütüldüğünü anlatan Eroğlu, ziyarette Türkiye-Irak İş Birliği Eylem Planı'nı görüştüklerini söyledi.

Eroğlu, şöyle konuştu:

"Irak Devlet Başkanı, Türkiye ile iş birliğinin gelişmesinin stratejik bir hedef olduğunu belirtti. Başbakan da aynı şeyi söyledi. Irak, Türkiye ile yakınlaşmak ve iş birliğini geliştirmek konusunda ısrarlı. Ayrıca, Irak Su Kaynakları Bakanı ve diğer ekibiyle ortak çalışma grubu oluşturduk. 'Türkiye ile Irak arasındaki dostluğu nasıl geliştiririz, iş birliğini nasıl arttırırız' diye bir çalışma programı başlattık. Eylül ayının başında Irak heyeti, Türkiye'ye gelecek ve değişik sahalarda incelemelerde bulunacak."

- "İnşallah yumurta ihracatı tekrar açılır"

Irak ile yumurta ihracatı konusunda da görüşmelerde de bulunduğunu anlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Irak'ta yüzde 50 yumurta fiyatları artmış. Yerli üretim, Irak'ın ihtiyacını karşılayacak kapasitede değil. Bayramdan sonra bunu aşacaklarına inanıyorum. Ayrıca kendilerinin, 'Afyonkarahisarlı sanayici, iş adamları burada ortak üretim yapabilirler mi?' diye teklifleri oldu. 'Her türlü desteği ve teşvikleri verelim.' diye söylediler. Ben de bu maksatla Tarım Bakanı'nı Afyonkarahisar'a davet ettim. Bakan'a tesisleri gezdireceğiz. 'İnşallah yumurta ihracatı tekrar açılır.' diye ümit ediyoruz."

Bayramlaşma programına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Afyonkarahisar Vali Vekili Mehmet Boztepe, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda protokol üyesi katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bağdat ırak Veysel Eroğlu

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