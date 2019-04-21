Irak-Türkiye Ticaret Forumu Erbil’de başladı

Irak’ın Erbil kentinde 2. Türkiye-Irak Ticaret Forumu bugün başladı.

Erbil’de ikinci Türkiye-Irak Ticaret Forumu başladı. Foruma Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş ve 50 Türk iş insanı katıldı.

Heyet ilk olarak Erbil Başkonsolosluğunu ziyaret ederek Başkonsolos Hakan Karaçay ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Ziyaretin ardından, Erbil Ticaret Odası’na geçen işadamları ve Oda başkanları yaklaşık 2 saat baş başa görüştü.

Erbil Ticaret Odası Başkanı Dara Celil Hayyat yaptığı konuşmada Türkiye ile IKBY arasındaki ticari ilişkilerin önemine dikkat çekerek, Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya’nın 2006 yılında Erbil’e yaptığı ziyaret sayesinde bölgenin, Türkiye’nin bütün illeriyle ticari ilişkilerinin geliştirilmesine yol açtığını söyledi.

IKBY ile ticari ilişkilerin eski haline döndürülmesini amaçladıklarını belirten Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ise "2006 ve 2007’de Türkiye ile IKBY arasındaki ticari ilişkileri en üst seviyeye getirme çalışmalarımız ile birlikte bugün yeni bir protokolle yeniden çalışmalarımızı başlattık ve karşılıklı ziyaretler devam edecek” diye konuştu.

Irak ile Türkiye arasındaki Habur Sınır Kapısı’nın modernize edileceğini ifade eden Kaya, söz konusu sınır kapısının daha rahat bir hale getirileceğini ifade ederek, Erbil ile Diyarbakır arasında başlayan uçak seferlerinin iki taraf arasındaki ticari ilişkilerin daha gelişmesine katkı sağlayacağına inandığını söyledi. Kaya, ayrıca yakın bir zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığındaki bir heyetin benzer bir ziyarette bulunacağını kaydetti.

