Irak Türkmen Cephesi lideri Erşat Salihi, Geylan’ı ziyaret etti

Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Erşat Salihi, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan’ı ziyaret etti. Iraklı Türkmenlerin ve Kerkük’ün durumunun ele alındığı görüşmede, Türkiye’nin Iraklı Türkmenlere verdiği desteğin önemi vurgulandı.

Daha sonra Salihi ve Geylan, Türk Eğitim Sen’in Iraklı Türkmen eğitimciler için düzenlediği “Eğitim ve Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar” konulu kursu da ziyaret etti. Kursiyerler ile sohbet eden Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bekasının, Türk dünyasının bekası olduğunu bildirdi.

Türk coğrafyasında oynanan oyunlara dikkat çeken Salihi, “Coğrafyamız üzerinde oynanan oyunlar, bugün Türkiye’nin de üzerinde oynanmaktadır. Türkiye’yi gerek ekonomik gerekse güvenlik anlamında zayıf duruma getirmek için ellerinden geleni yapıyorlar” dedi.

Türkmen okullarındaki öğretmenlerin, öğrencilerin mili duygularının yüksek olduğunu kaydeden Salihi, “Türkçe konuştukları için onlarca Türkmen idam edildi. Bu konudaki mücadelemizden taviz vermeyelim. Okullarımızda ana dilimiz olan Türkçemizi öğretelim. Bir milletin varlığı eğitim sayesinde devam eder. Eğitimi sapasağlam ayakta duran milletler her alanda gelişir” diye konuştu.

Kursu düzenleyen Türk Eğitim-Sen’e teşekkür eden Salihi, kursun çok faydalı olacağına inandığını söyledi. Salihi; öğretmenlerin, okul müdürlerinin, müfettişlerin birer lider olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üzerimize düşen görev sıradan bir görev değildir. Sadece devletten maaşımızı alıp kenara çekilebiliriz. Bu kolay olandır. Bizler zor olanı başaracağız. Unutmayın önemli olan vicdanımızdır.

Sizlerin üzerine düşen görev, başka okullardan, başka okul müdürlerinden farklı olmaktır. Bize verilen görevler birer emanettir. Bunları en iyi şekilde yapmak görevimizdir. Hepimiz öğretmenlerimizin verdiği terbiye ile bugünlere geldik. Biz onların verdiği terbiye sayesinde bu makamlardayız. Dolayısıyla öğretmenlerimiz büyük bir sorumluluk taşımaktadır.”

Türkmenlerin eğitiminin üzerinde büyük engeller olduğuna dikkat çeken Salihi, “Bizleri başarısız kılmak için çok oyun oynadılar. Bugün Irak’ta, -Türk, Kürt, Hristiyan olsun- kimsenin hakkına dokunmuyoruz. Tabi hakkımıza dokunulmasını da asla kabul etmiyoruz. Irak’ta 300’e yakın sözleşmeli öğretmenimiz var. Bu öğretmenler maaş almamaktadır. Devlete atamaları yapılmamıştır. Çünkü devlet okullarında yeterli sayıda öğrenci bulunmamaktadır. Irak’ta başka milletlerin okullarında ise çok sayıda öğrenci vardır. Bu noktada Türkmen eğitimcilerin aileleri, çocukları ikna etmelidir. Türk dili ile eğitim yapılmasına büyük önem verilmelidir. Türkmen okullarındaki öğrenciler, öğretmenler mili duygulara diğer okullardan daha fazla sahiptir” şeklinde konuştu.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan da, “Biz Kerkük’ü görmeden, Kerkük’ü seven bir geleneğin temsilciyiz. Türk ve Türk Dünyası sevdalısıyız. Bu noktada Türk Eğitim-Sen’in ilkesi, duruşu bellidir. Türkmen eğitimcilerimize yönelik kursun bu yıl 4’üncüsünü düzenliyoruz. Bundan sonra da gücümüz nispetinde, imkânımız elverdiği oranda Türkmen öğretmenlerimizle farklı projelerle beraber olacağız. İnanıyoruz ki, Irak’taki Türk varlığının muhafazası için eğitim elbette çok önemlidir. Türkmen eğitimine ve eğitimcilerine yapılacak yaptırım, Irak’taki Türk varlığının geleceğini tayin edecektir. Allah nasip ederse Türk Eğitim-Sen olarak Kerkük’e de geleceğiz. Irak Türkmen Cephesi’nin mücadelesini takdirle takip ediyoruz. Sayın Erşat Salihi ve mücadele arkadaşları tarihe geçecek takdire şayan bir direnişe imza atıyorlar. Mücadeleleri Türk Dünyasına örnek teşkil ediyor ve ibretle takip ediliyor. Ayrıca Sayın Genel Başkanın kursumuzu ziyareti de katılımcılarımız için ayrı bir motivasyon kaynağı olmuştur. Kendisine teşekkür ediyorum. Türk Eğitim-Sen her zaman yanınızdadır” dedi.