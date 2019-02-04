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Irak Türkmen Cephesinde görev değişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 20:38 | Son Güncelleme

Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilciliğine atanan Mehmet Tütüncü, görevi Hicran Kazancı'dan devraldı - Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşad Salihi: - "Kerkük, Orta Doğu’nun atardamarıdır. Kerkük'te istikrar bozulursa, tüm Irak'ta hatta bölgede istikrar bozulur"

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilciliğini 2010'dan beri yürüten Dr. Hicran Kazancı, görevi, yeni atanan Mehmet Tütüncü'ye devretti.

Görev devir teslim töreni, Ankara'daki ITC Türkiye Temsilciliğinde gerçekleştirildi.

Törene, ITC Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşad Salihi, önde gelen Irak Türkmenleri ve kanaat önderleri katıldı.

Kazancı, törende yaptığı konuşmada, yeni temsilci Tütüncü'ye başarılar dileyerek, "Şehitlerimizin huzurunda taşıdığımız bayrağı Sayın Tütüncü’ye devrediyorum.” dedi.

Tütüncü ise yıllarca Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanlığı yaptığını belirterek, "Genel Başkan ve teşkilatın desteğiyle görevimizi en güzel şekilde yerine getireceğiz.” diye konuştu.

- "Kerkük Orta Doğu’nun atardamarıdır"

ITC Başkanı Salihi de yeni temsilcinin halk, sivil toplum, siyasi ve diplomatik temsilcilerle sık sık görüşmesi gerektiğini vurguladı.

Iraklı Türkmenlerin sorunlarından da bahseden Salihi, "Türkmenler federal sistemi kabul etmediği için Irak siyasetinden dışlandı." dedi.

Salihi, Irak Türkmen davasının, kutsal olduğunu belirterek, davanın, hiçbir zaman şahıslar üzerinde durmayacağını, amaca odaklanacağını bildirdi.

Osmanlı yıkıldıktan sonra Türkmenlerin, davalarına sahip çıktığını vurgulayan Salihi, "Bu millet en zorlu dönemlerde bile özünü korumayı başardı." diye konuştu.

Salihi, Kerkük kentinin, "Türkmenlerin payitahtı" olduğunu vurgulayarak, "Kerkük, Orta Doğu’nun atardamarıdır. Kerkük'te istikrar bozulursa, tüm Irak'ta hatta bölgede istikrar bozulur çünkü herkes gözünü oraya dikti." ifadelerini kullandı.

Iraklı Türkmen liderlerden Muzaffer Arslan ise Kerkük'ün önemine değinerek, "Kerkük'ü ele geçirmek için bizleri yıkmak istiyorlar. Bunun arkasında ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği var. Bu nedenle Irak’ın içinde daha fazla rol almamız gerekir." yorumunu yaptı.

Kerkük Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mahir Nakip da görev değişiminin "bir bayrak yarışı" olduğunu belirterek, her türlü fikri ve lojistik desteğin Türkmen davasına hizmet edeceğini söyledi.

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(ITC) Başkanı Erşed Salihi ırak Iraklı Türkmen ITC Kerkük

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