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Irak Türkmen Cephesi'nin 24. kuruluş yılı Kekük'te kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 17:18 | Son Güncelleme

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi: "ITC, kuruluşundan beri Türkmen haklarının en büyük savunucusu oldu" "Irak'ta mezhebi ve etniksel ayrıma yönelik planların karşısında durmaya devam ediyoruz"

KERKÜK (AA) - Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) 24. kuruluş yıl dönümü Kerkük'te düzenlenen törenle kutlandı.

Kerkük'teki bir toplantı salonunda düzenlenen törene Kerkük Valisi Rakan Said, ITC Başkanı Erşet Salihi ve ITC Kerkük milletvekilleri ile çok sayıda yerel yetkili katıldı.

ITC Başkanı Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ITC, kuruluşundan beri Türkmen haklarının en büyük savunucusu oldu.'' dedi.

Irak'ın bir bütün olarak güçlü bir ülke olacağına inandıklarını dile getiren Salihi, ''Irak'ta mezhebi ve etniksel ayrıma yönelik planların karşısında durmaya devam ediyoruz.'' diye konuştu.

- Tüm bölge ülkelerinin birlik ve bütünlüğü tehdit altında'

Irak başta olmak üzere tüm bölge ülkelerinin birlik ve bütünlüğünün tehdit altında olduğuna dikkati çeken Salihi, bölgeye yönelik çirkin planların durdurulmasının ancak İran,Türkiye,Irak,Suriye ve Körfez ülkelerinin birlikte hareket etmesiyle mümkün olacağını ifade etti.

Salihi ayrıca ITC'nin Kerkük'te tüm kesimleri içine alan ortak bir yönetim olması gerektiğine inandığını hatırlatarak, kentte ortak bir yönetimin tesis edilmesi için Türkmen, Kürt ve Arap milletvekilleri ve temsilcilerinin birlikte çeşitli adımlar attığını belirtti.

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24. yılı Irak Türkmen Cebhesi (ITC) Kerkük

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