Irak Türkmenleri şehit edilişlerinin 39. yılında anıldı

İSTANBUL (AA) - Irak Türkleri Derneği Genel Başkanı Mehmet Tütüncü, Türklük mücadelesi verdiklerini belirterek, "Türkmeneli özgürlüğüne kavuşuncaya, oradaki insanlar idari, siyasi, eğitim, dil ve kültür alanındaki bütün varlığını elde edinceye kadar, bu mücadele devam edecektir." dedi.

Irak Türkmenleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Türkmen Şehitleri Haftası dolayısıyla 16 Ocak 1980 şehitleri için Taksim'de bir otelde düzenlenen anma programında konuşan Tütüncü, Irak Türkleri'nin yaklaşık bin yıldan beri şehitler verdiğini aktardı.

Atalarının o topraklara ilk yerleştiği günden bugüne kadar her türlü hizmeti sunduklarını ve bir medeniyet inşa ettiklerini dile getiren Tütüncü, bu bin yıllık süreç içerisinde şehit düşen tüm ecdatlarını ve dava arkadaşlarını rahmetle ve minnetle andığını ifade etti.

Tütüncü, Türkmeneli'nde verilen varlık mücadelesinin şehitlerin ortaya koyduğu çabanın devamı olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"Bu süreç hiç durmadan devam ediyor. Maalesef öyle görünüyor ki, devam edecektir de. O topraklar zengin petrol yataklarına sahip olduğundan dolayı geçtiğimiz son 100 yıl içerisinde çok farklı güçler, rejimler, etnik gruplar ve mezhepler tarafından kardeş kanı döküldü. Çok sayıda masum insan şehit edildi. Bizim mücadelemiz başta bir kimlik, Türklük mücadelesidir. Hiçbir zaman da bu meseleden vazgeçmeden, içimizdeki koru her zaman sıcak tutarak, hedefimize ulaşıncaya kadar Türkmeneli özgürlüğüne kavuşuncaya, oradaki insanlar idari, siyasi, eğitim, dil ve kültür alanındaki bütün varlığını elde edinceye kadar, bu mücadele devam edecektir."