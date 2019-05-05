Irak Ulusal Gazeteciler Sendikası İsrail'in AA ofisine saldırısını kınadı

BAĞDAT (AA) - Irak Ulusal Gazeteciler Sendikası, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansının (AA) ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını kınadı.
Sendika Başkanı Yasir es-Salim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "AA'ya Gazze ofisine düzenlenen saldırı dolayısıyla dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyoruz. Sendika olarak dünyanın tüm ülkelerindeki gazetecilerin güvenliğini önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletlere bu konuda tavrını ortaya koyması çağrısında bulunan Salim, saldırıyı kınayarak, "Bu saldırıya karşı sessiz kalınamaz." dedi.
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