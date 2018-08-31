Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Feyyad görevinden uzaklaştırıldı

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı (MGK) Falih el-Feyyad'ı görevden uzaklaştırdı.

İbadi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Feyyad'ın Irak'ın anayasasına aykırı faaliyetler içerisinde bulunup, ülke içerisinde siyasi faaliyetlere iştirak ettiği gerekçesiyle görevinden uzaklaştırma kararının alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Feyyad'ın hem MGK hem de Haşdi Şabi Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

