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Irak, Ürdün'den Saddam’ın heykelini istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 11:40 | Son Güncelleme

IRAK Hükümeti'nin, 2003 yılında devrilen ve 2006 yılında yakalanarak idam edilen Irak eski lideri Saddam Hüseyin'in kaçırılırak Ürdün'e götürülen bronzdan yapılan heykelini Ürdün'den resmi olarak istediği belirtildi.

Irak, Ürdün'den Saddam’ın heykelini istiyor

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- IRAK Hükümeti'nin, 2003 yılında devrilen ve 2006 yılında yakalanarak idam edilen Irak eski lideri Saddam Hüseyin'in kaçırılırak Ürdün'e götürülen bronzdan yapılan heykelini Ürdün'den resmi olarak istediği belirtildi.
Ürdün'de yayımlanan Al Qabas Gazetesi'nin haberine göre, Bağdat yönetimi Ürdün'den, ülkede bulunan bronzdan yapılmış Saddam heykelini resmi olarak istedi. Heykelin, 2003 yılında Saddam rejiminin devrilmesinden sonra bir ABD vatandaşının Ürdün üzerinden kaçak olarak götürmek istediği sırada yakalandığı belirtilirken, Ürdün hükümetinin, yasal hakkı olmasına rağmen daha önce heykeli, 'Irak ile komşuluk ilişkileri' nedeniyle satmayı reddettiği belirtildi. Heykelin maddi değeri hakkında ise ayrıntı verilmez iken, gözler heykelin verilip verilmeyeceğine çevrildi.

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