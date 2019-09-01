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Irak, Ürdün'e petrol ihraç etmeye başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 15:42 | Son Güncelleme

Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad, geçen ay Ürdün'e yaklaşık 3 bin 500 varil ham petrolün ihraç edildiğini belirtti

İSTANBUL (AA) - Irak Petrol Bakanlığınca, daha önce yapılan anlaşmaların ardından ilk defa Ürdün'e yaklaşık 3 bin 500 varil ham petrolün ihraç edildiği bildirildi.

Irak Petrol Bakanı Sözcüsü Asım Cihad, yaptığı yazılı açıklamada, Irak'ın ağustostaki ham petrol ihracatının 111 milyon 706 bin varile ulaştığını, petrol satışından da 6 milyar 341 milyon dolarlık gelirin elde edildiğini ifade etti.

Cihad, ihraç edilen petrolün 107 milyon 500 bin varilinin ülkenin orta ve güneyinden, 3 milyon 250 bin varilinin Kerkük'ten ve yaklaşık bir milyon varilinin de Musul'daki kuyulardan çıkarıldığı bilgisini verdi.

Ülkenin farklı bölgelerindeki kuyulardan çıkarılan ham petrolün çoğunluğunun güneydeki Basra Limanı üzerinden ihraç edildiğini vurgulayan Cihad, Ürdün'e de 3 bin 479 varil ham petrolün sevk edildiğini aktardı.

Bu açıklamayla, Irak Petrol Bakanlığı ilk defa Ürdün'e petrolün ihraç edildiğini duyurdu.

Irak ve Ürdün arasında önceden yapılan anlaşma çerçevesinde, Amman yönetimi, kendi piyasasındaki yakıt ihtiyacını karşılamak için ilk etapta Bağdat'tan tankerlerle ham petrol ithal etmeye karar vermişti.

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Asım Cihad ırak Irak Petrol Bakanlığı Ürdün

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