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Irak uyruklu DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 19:06 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de DEAŞ terör örgütü için hendek ile siper kazdığı ve örgüte vergi ödediği iddialarıyla tutuklu yargılanan Irak uyruklu Tarık Albekir (37), 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de DEAŞ terör örgütü için hendek ile siper kazdığı ve örgüte vergi ödediği iddialarıyla tutuklu yargılanan Irak uyruklu Tarık Albekir (37), 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Tarık Albakir hazır bulundu. Terör örgütü DEAŞ için hendek ve siper kazdığı ile örgüte vergi ödediği iddia edilen Albakir, tercüman eşliğinde savunma yaptı. Suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini isteyen Tarık Albekir, "Musul'da kireç fabrikam vardı. DEAŞ, 2014'te köyümüzü ele geçirdi. İşlerimiz durdu ve fabrikayı kapatmak zorunda kaldım. Ardından da mazot satmaya başladım. Yine para istediler, maddi durumum iyi olmadığı için vermedim. 2015'te de Suriye'nin Azez kentinden Hatay'a oradan da yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtim. DEAŞ'ın hendek ve siperlerinde çalışmadım. Söz konusu telefonu Kayseri merkezde Suriyeli bir telefon satıcısından aldım. Suçsuzum" dedi.
Mahkeme heyeti tutuklu sanık Tarık Albakir'i, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın kaçma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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