HABER

Irak uyruklu gence 4 yıl 8 ay hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 11:03 | Son Güncelleme

Eskişehir’de tartıştığı Irak uyruklu arkadaşlarının üzerine otomobilini sürerek bir kişiyi araç ile evin duvarı arasında sıkıştırıp ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık A.H.B., 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.Eskişehir 1.

Eskişehir’de tartıştığı Irak uyruklu arkadaşlarının üzerine otomobilini sürerek bir kişiyi araç ile evin duvarı arasında sıkıştırıp ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık A.H.B., 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen karar duruşmasına, tutuklu sanık Akıl Hasan Bakkar (19) ile maktul Maryam Arkan Salım Bakko’nun (22) yakınları ve avukatlar katıldı. Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan sanık A.H.B., öldürme niyetinin olmadığını, pişman olduğunu belirterek tahliye ve beraatini talep etti. Olayın kasıtlı olmadığını aktaran sanık, "Mağdurum. Maktulü geçmişten tanımam. Tartışma sonrası bir kaza oldu. Kendisiyle bir husumetim yok" dedi.
Şikâyetçi baba Arkan Salım Elıas Bakko ise, sanığın kızına bilerek vurduğunu belirterek, "Sanık o gün sarhoş. Tanık beyanları var. Sanık maktule bilerek ve isteyerek vurmuştur. Kasten öldürme suçundan ceza almasını istiyorum" şeklinde konuştu.
Mahkeme heyeti sanığa "taksirle adam öldürme" suçundan 5 yıl 7 ay 6 gün hapis cezası verdi. Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası olumsuz etkilerini göz önünde bulunduran heyet, sanığa neticeten 4 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı! Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı!
Avukattan iş adamına uçan tekmeAvukattan iş adamına uçan tekme
Kocaeli’de 9 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildiKocaeli’de 9 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

G20 Liderler Zirvesi başladı!

G20 Liderler Zirvesi başladı!

Dev şirket 12 bin kişiyi işten çıkaracak

Dev şirket 12 bin kişiyi işten çıkaracak

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Olay yaratan TRT'deki röportaj hakkında flaş gelişme

Olay yaratan TRT'deki röportaj hakkında flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Böyle baba olmaz olsun!

Böyle baba olmaz olsun!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

İlginç isyan: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İstanbul'da kendisini dolandıran şahsı dedektif gibi iz sürerek yakaladı

İstanbul'da filmleri aratmayacak olay! Dedektif gibi iz sürdü

'Kedi' yüzünden arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

Arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.