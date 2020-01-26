HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Irak ve Gazze'den Elazığ depremi için Türkiye'ye taziye mesajı

Irak ve Gazze'den Elazığ depremi için Türkiye'ye taziye mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 02:52 | Son Güncelleme

Irak ve Gazze'den Elazığ depremi için Türkiye'ye taziye mesajı

İSTANBUL (AA) - Irak ve Gazze'den Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle taziye ve destek mesajları geldi.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hakim'in mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak başsağlığı dilediği belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın, Türkiye hükümetinin ve halkının acılarını paylaştığı aktarıldı.

Gazze'deki Hamas Hareketinden yapılan açıklamaya göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yolladığı mesajında depremde ölenler için Allah'tan rahmet, yaralananlar için acil şifa dileklerini iletti.

Heniyye'nin, Türkiye'nin her türlü kötülükten korunması, istikrar ve güvenlik içinde olması için dua ettiği kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!
2.5 yaşındaki Yüsra'nın, 24 saat sonra mucize kurtuluşu (2)2.5 yaşındaki Yüsra'nın, 24 saat sonra mucize kurtuluşu (2)
PDW kan testi nedir, niçin yapılır?PDW kan testi nedir, niçin yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ Depremi Gazze Hamas Hareketi ırak

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan Elazığ depremi sonrası çağrı!

İmamoğlu'ndan Elazığ depremi sonrası çağrı!

Yaptığı paylaşım kızdırdı! 'İnsanlar enkaz altındayken...'

Yaptığı paylaşım kızdırdı! 'İnsanlar enkaz altındayken...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

23 saatin sonunda mucize kurtuluş!

23 saatin sonunda mucize kurtuluş!

Elazığ'da bir deprem daha!

Elazığ'da bir deprem daha!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı! Ölü sayısı yükseldi

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

Elazığ depreminden yeni görüntüler ortaya çıktı

Elazığ depreminden yeni görüntüler!

AFAD: 44 vatandaşımız enkaz altından kurtarıldı

AFAD son durumu açıkladı!

Meteoroloji duyurdu! Elazığ ve Malatya'ya kar yağışı geliyor

Meteoroloji duyurdu! Elazığ ve Malatya'ya kar yağışı geliyor

Esenyurt'ta korkunç olay! Evden kötü kokular gelince öldüğü anlaşıldı

Evden kötü kokular gelince korkunç gerçek ortaya çıktı!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye destek mesajı

Macron'dan Türkiye'ye destek mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.