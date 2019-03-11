HABER

Irak ve İran arasında 5 mutabakat zaptı imzalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 21:53 | Son Güncelleme

Irak ve İran arasında 5 mutabakat zaptı imzalandı

BAĞDAT (AA) - Irak ve İran arasında petrol, ticaret, sağlık, ulaşım ve vize konusunda mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Adil Abdulmehdi ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin hazır bulunduğu toplantıda petrol, ticaret, sağlık, Basra ve Şelamça (İran tarafı) arasında demir yolu inşası için ulaşım alanlarında mutabakat zaptı imzalandı.

Toplantıda ayrıca, yatırımcı ve iş adamlarına vize kolaylığı konusunda anlaşmaya varıldı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin İletişim ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı Berviz İsmaili, sosyal medya hesabından daha önce yaptığı açıklamada, Ruhani ile Irak Başbakanı Abdulmehdi görüşmesine değinerek, "Ruhani ve Abdulmehdi görüşmesinde iki ülke vatandaşları için vizenin nisan ayı itibarıyla ücretsiz olması kararı alındı." ifadelerini kullanmıştı.

İran Cumhurbaşkanı, bugün Bağdat'a gelerek, Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakan Adil Abdulmehdi ile görüştü.

Ruhani'nin 3 gün sürecek ziyareti kapsamında Necef’te, Şiilerin dini otoritelerinden biri olan Ayetullah Ali es-Sistani ve ülkedeki diğer siyasi, dini yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

Sağlığa zararlı mı? Canan Karatay'dan olay çiğköfte yorumu Sağlığa zararlı mı? Canan Karatay'dan olay çiğköfte yorumu
4 yaşındaki Yağmur'dan kahreden haber! Babasının gözleri önünde...4 yaşındaki Yağmur'dan kahreden haber! Babasının gözleri önünde...
Bakan Çavuşoğlu: HDP'yle ittifakımız yok desinler (2)Bakan Çavuşoğlu: HDP'yle ittifakımız yok desinler (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak İRAN

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan-Akşener gerilimi tam gaz! Zehir zemberek açıklama

Erdoğan-Akşener gerilimi tam gaz! Zehir zemberek açıklama

Kafasını kesip kapıya asmıştı! Akılalmaz savunma

Kafasını kesip kapıya asmıştı! Akılalmaz savunma

Yasa çıkarsa o günler emekliliğe sayılacak

Yasa çıkarsa o günler emekliliğe sayılacak

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Türkiye'den Belçika'ya nota

Türkiye'den Belçika'ya nota

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

Traktörün altında can verdi! Korkunç ölüm

Traktörün altında can verdi! Korkunç ölüm

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başkent’te EGO otobüsü araca çarptı: 2’si ağır 5 yaralı

Ankara'da feci kaza! Yaralılar var

Burhan Kuzu'nun acı günü

Burhan Kuzu'nun acı günü

Ankara'da kaçak bahis operasyonu: 45 gözaltı

7 milyon liralık vurgun! Onlarca gözaltı var

11 Mart 2019 On Numara çekiliş sonuçları

11 Mart 2019 On Numara çekiliş sonuçları

4 yaşındaki Yağmur'dan kahreden haber! Babasının gözleri önünde...

4 yaşındaki Yağmur'dan kahreden haber! Babasının gözleri önünde...

Adana'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 5 ölü

Adana'dan kahreden haber! Ölüler var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.