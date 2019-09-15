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Irak ve İran'dan Saudi Aramco saldırısıyla ilgili açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 15.09.2019 14:55 | Son Güncelleme

Irak, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırılarda topraklarının kullanıldığı iddialarını yalanladı. İran'dan da suçlamalara yönelik olarak tepki geldi.

Irak ve İran'dan Saudi Aramco saldırısıyla ilgili açıklama

Irak Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın tesislerinin SİHA'larla vurulmasında Irak topraklarının kullanıldığına ilişkin basında yer alan haberlerin gerçekleri yansıtmadığı ifade edildi.

"Irak, yasalara bağlı kalarak topraklarının kardeş komşu ülkelerin aleyhinde kullanılmasına müsaade etmeyecektir." ifadesine yer verilen açıklamada, ilgili kurumların, gelişmelerin takibi için komisyon oluşturduğu kaydedildi.

Söz konusu saldırının ardından Batı ve Irak yerel medyasında yer alan bazı haberlerde, tesisleri hedef alan SİHA'ların Yemen değil, İran veya Irak üzerinden geldiği ileri sürülmüştü.

İRAN'DAN TEPKİ GELDİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi de, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine düzenlenen saldırıyla ilgili İran'ı suçlayan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve Senatör Graham'a tepki gösterdi.

Musevi, Suudi Arabistan’daki iki petrol tesisine düzenlenen saldırıda İran'ın suçlanmasıyla ilgili ABD makamlarını eleştirerek "Yemenlilerin saldırılara karşı koyduğunu" savundu.

Musevi, "Bu tür beyanatlar; istihbarat örgütlerinin bir ülkenin imajını bozmak ve gelecekte atacakları adımlar için zemin hazırlamak amacıyla uyguladığı planlara benzemektedir." dedi.

SAUDİ ARAMCO PETROL TESİSİNE SALDIRI

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi "Saudi Aramco"ya ait iki fabrikaya dün yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in diplomasi yapıyormuş gibi davrandığını, Tahran'ın Suudi Arabistan'a yönelik 100'e yakın saldırının arkasında olduğunu savunarak "Tüm tansiyonu azaltma çağrıları arasında İran şimdi dünyanın enerji arzına eşi görülmemiş bir saldırı başlattı. Saldırıların Yemen'den geldiğine dair bir kanıt yok." ifadelerini kullanmıştı.

Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da saldırıyla ilgili İran'ı suçlamış ve Tahran yönetimine cevap verilmesi gerektiğini savunmuştu.

Ölen ya da yaralananın olmadığı SİHA saldırısıyla ilgili Husiler yaptıkları yazılı açıklamada, saldırıyı kendilerinin düzenlediklerini ima etmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
İRAN ırak saudi aramco saldırısı

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