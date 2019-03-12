Irak ve İran'dan 1975 Cezayir Anlaşması'na dönüş

BAĞDAT (AA) - Irak ve İran, 1975 yılında imzalanan ancak daha sonra iptal edilen "Sınır ve İyi Komşuluk Anlaşması"na (Cezayir Anlaşması) dönüş kararı aldı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Bağdat'taki temaslarının ardından iki yönetim tarafından alınan kararlara ilişkin ortak bildiri yayımlandı.

Ruhani'nin temasları sırasında tarafların siyasi, güvenlik, ekonomik, sağlık, ticaret, kültür, bilim ve diğer alanlarda iş birliğini görüştüğüne işaret edilen açıklamada, iki ülke arasında "güvenlik anlaşması tasarısı" konusunun da masaya yatırıldığı aktarıldı.

Tarafların terörle siyasi, mali ve fikri olarak mücadele etmek için her türlü çabanın sarf edilmesi konusunda anlaştığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İran tarafı, tüm ülke halkı, ulusal egemenliği, toprak bütünlüğünü temsil eden Irak'taki siyaseti, bu ülkenin terörle mücadelede alacağı tüm önlemlerle atacağı adımları desteklediğini bildirdi."

- Cezayir Anlaşması'na dönüş