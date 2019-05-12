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Irak ve Kuveyt arasındaki tek sınır kapısı yeniden inşa edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 12:10 | Son Güncelleme

Irak ve Kuveyt arasındaki tek sınır kapısı yeniden inşa edilecek

BAĞDAT (AA) - Irak ve Kuveyt, iki ülke arasındaki mevcut tek kara sınır kapısı "Safvan"ın altyapısının yeniden inşa edilmesine karar verdi.

Irak Gümrük Heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat ve Kuveyt'in, Safvan Sınır Kapısı'nın altyapısını yeniden imar edeceği ve söz konusu projeyi de Kuveyt'in finanse edeceği belirtildi.

Açıklamada, yeniden imar kararının, iki taraf arasındaki imzalanmış ortak mutabakat zaptındaki önerilere göre alındığı ifade edildi.

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim'in başkanlığında 15 kişilik bir heyet dün Kuveyt'te resmi temaslarda bulunmuştu.

Kuveyt ve Irak arasındaki ilişkiler, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in 1990'da Kuveyt'i işgal etmesinden sonra tamamen kesilmişti. ABD'nin Irak'ı 2003'te işgal etmesi ve Saddam Hüseyin'in devrilmesinin ardından sonra iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler yeniden kurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ırak Kuveyt

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