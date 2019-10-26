Irak ve Lübnan’da Protestolar Şiddetleniyor

Irak ve Lübnan’da siyasi reform talebiyle düzenlenen protestolar giderek şiddetleniyor. Irak’ta bu ay başında başlayan ve bir süre durduktan sonra yeniden başlayan protestolarda can kaybı artıyor. Polis ve hastane kaynakları, olaylarda bu hafta içinde 50’ye yakın kişinin yaşamını yitirdiğini, ay başından bu yana ölenlerin sayısının da 200’ü geçtiğini bildirdi. Lübnan’da da protestolar 10'uncu gününe girerken, krizin yakın zamanda durulacağı yönünde bir işaret görünmüyor.

Irak’ın başkenti Bağdat ve diğer bazı kentlerde çok sayıda protestocu, siyasi reform taleplerini dile getirmek ve geniş çaplı hükümet yolsuzluklarına tepki göstermek için sokaklara döküldü. Lübnan’daki birçok kentte de caddeler benzer taleplere sahip protestocularla doldu

Irak’ta Perşembe günü yeniden başlayan protestolarda patlat veren şiddet olaylarında sırf dün 40’ın üzerinde kişi hayatını kaybederken, can kaybı listesine bugün en az 7 kişi daha eklendi. Ülkenin en önemli Şii lideri Ayetullah Ali Sistani’nin temsilcisinin barışçıl protesto çağrıları da şiddeti dindirmeye yetmedi.