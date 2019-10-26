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Irak ve Lübnan’da Protestolar Şiddetleniyor

26.10.2019 22:16 | Son Güncelleme

Irak ve Lübnan’da siyasi reform talebiyle düzenlenen protestolar giderek şiddetleniyor. Irak’taki olaylarda bu hafta 50’ye yakın kişinin yaşamını yitirdiği, ay başından bu yana ölenlerin sayısının da 200’ü geçtiği bildirildi. Lübnan'da da 10'uncu gününe giren protestolar hız kesmiyor

Irak ve Lübnan’da Protestolar Şiddetleniyor

Irak ve Lübnan’da siyasi reform talebiyle düzenlenen protestolar giderek şiddetleniyor. Irak’ta bu ay başında başlayan ve bir süre durduktan sonra yeniden başlayan protestolarda can kaybı artıyor. Polis ve hastane kaynakları, olaylarda bu hafta içinde 50’ye yakın kişinin yaşamını yitirdiğini, ay başından bu yana ölenlerin sayısının da 200’ü geçtiğini bildirdi. Lübnan’da da protestolar 10'uncu gününe girerken, krizin yakın zamanda durulacağı yönünde bir işaret görünmüyor.

Irak’ın başkenti Bağdat ve diğer bazı kentlerde çok sayıda protestocu, siyasi reform taleplerini dile getirmek ve geniş çaplı hükümet yolsuzluklarına tepki göstermek için sokaklara döküldü. Lübnan’daki birçok kentte de caddeler benzer taleplere sahip protestocularla doldu

Irak’ta Perşembe günü yeniden başlayan protestolarda patlat veren şiddet olaylarında sırf dün 40’ın üzerinde kişi hayatını kaybederken, can kaybı listesine bugün en az 7 kişi daha eklendi. Ülkenin en önemli Şii lideri Ayetullah Ali Sistani’nin temsilcisinin barışçıl protesto çağrıları da şiddeti dindirmeye yetmedi.

Şeyh Abdülmehdi Karabaliye, göstericilere ve güvenlik güçlerine protestoların barışçıl doğasına saygı göstermeleri ve şiddete başvurmamaları çağrısında bulundu.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ise televizyondan yayınlanan açıklamasında, protestocuları çelişkili taleplerde bulunmakla eleştirdi. Abdülmehdi, dış güçlerce empoze edildiği gerekçesiyle reforma karşı çıkanların birçoğunun şimdi hükümetin düşmesini istediğinden şikayet etti.

Hükümet sözcüsü Saad Hadithi El Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, bazı önemli bakanlıklar da dahil kabinede değişiklikler yapılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Lübnan’da da ordu güçleri, göstericiler tarafından ulaşıma kapatılan kuzeydeki Trablus limanıyla Akkar kenti arasında ana otoyolu yeniden açmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Olaylarda yaralananlar olduğu bildirildi. Sahildeki otoyolun başkent Beyrut’un kuzeyindeki bazı kesimlerinin de yine göstercilerle kapatıldığı haberleri geliyor.

Genç bir gösterici Lübnan televizyonuna yaptığı açıklamada, tüm dini gruplarlardan protestocuların, yolsuzluğun sona ermesi gerektiği noktasında birleştiğini söyledi. Genç gösterici, “Ulusal bir birlik oluştu çünkü Şii, Hıristiyan, Sünni, Dürzi herkes gösteri yapıyor. Herkes aynı görüştü çünkü herkes aç, herkes yolsuzluğa karşı çıkıyor” diye konuştu.

Arap medyasına konuşan sakallı orta yaşlı bir adam da, Lübnan’da yolsuzluğun sistematik bir hale geldiğini kaydederek, rüşvet, hırsızlık ve mali yolsuzluğun tüm ülkelerde cezalandırılması gerektiğini ancak sorunun, bunlarla mücadele etmekten sorumlu olanların da yolsuzluğa bulaşmış olması olduğunu belirtti.

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