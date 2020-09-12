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Irak ve Suriye kuzeyinde son 24 saat içinde 21 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 09:58 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında Irak ve Suriye kuzeyinde yürütülen operasyonlarda son 24 saatte 21, son 10 günde ise toplam 118 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirdi.Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Terörle mücadeleye kararlı, etkin ve güçlü bir şekilde devam eden kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde yürüttüğü başarılı operasyonlarla son 24 saatte 21 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında Irak ve Suriye kuzeyinde yürütülen operasyonlarda son 24 saatte 21, son 10 günde ise toplam 118 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Terörle mücadeleye kararlı, etkin ve güçlü bir şekilde devam eden kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde yürüttüğü başarılı operasyonlarla son 24 saatte 21 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Böylece son 10 günde toplam 118 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

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