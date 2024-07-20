HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi!

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi!

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
20.07.2024 12:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye ve Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda 19 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Asos bölgesinde 15 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Asos bölgesinde tespit ettiği 15 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Bulunamayan altınlar polisi alarma geçirdi! Yaşanan o gelişmeyle...Bulunamayan altınlar polisi alarma geçirdi! Yaşanan o gelişmeyle...
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı terörist
En Çok Okunan Haberler
Muhtardan, 'swinger' partisine katıldığı kadının kızına istismar

Muhtardan, 'swinger' partisine katıldığı kadının kızına istismar

Ali Koç'tan olay yaratan açıklamalar!

Ali Koç'tan olay yaratan açıklamalar!

Arda Güler kimsenin gözünün yaşına bakmadı! Götürdüğü herkesi kovdu çünkü...

Arda Güler kimsenin gözünün yaşına bakmadı! Götürdüğü herkesi kovdu çünkü...

LC Waikiki çalışanı arkasında ihbar gibi veda mektubu bıraktı!

LC Waikiki çalışanı arkasında ihbar gibi veda mektubu bıraktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs'ta Yunan Bakana tepki: Akla ziyan açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs'ta Yunan Bakana tepki: Akla ziyan açıklama yaptı

Kliması bozuk otelde Rus turiste yeni oda verilince Türk müşteri çareyi böyle buldu! Sosyal medya onu konuştu, istediğine kavuştu

Kliması bozuk otelde Rus turiste yeni oda verilince Türk müşteri çareyi böyle buldu! Sosyal medya onu konuştu, istediğine kavuştu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.