Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, terörle mücadelenin her yerde etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

Terörle mücadelemiz her yerde etkin ve kararlı şekilde sürüyor.



Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/0CkDZKYDsZ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 21, 2021



