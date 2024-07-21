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  4. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

21.07.2024 16:59
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mehmetçik'in teröristleri hendeklere gömmeye devam ettiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

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"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
terörist
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