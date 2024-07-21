Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mehmetçik'in teröristleri hendeklere gömmeye devam ettiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

Mehmetçik, teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.… pic.twitter.com/mWo2KU5IeI — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 21, 2024

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır