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  4. Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! Terör hedefleri imha edildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! Terör hedefleri imha edildi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
24.10.2024 00:06
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Harekatta teröristlere ait toplam 32 hedefin başarılı bir şekilde imha edildiği ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! Terör hedefleri imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bir açıklama yaptı. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatında 32 hedefin imha edildiği belirtildi.

"ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

MSB yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 23 Ekim 2024’de hava harekâtı icra edilmiş, teröristlere ait toplam 32 hedef başarılı şekilde imha edilmiştir. Hava harekatlarımız kararlı şekilde devam etmektedir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
suriye Irak Hava harekatı msb
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