Irak ve Suriye tezkereleri, Meclis'te görüşülecek

PKK, PYD, YPG ve DEAŞ başta olmak üzere; Suriye’de mevcudiyetini sürdüren terör örgütlerinin, ülkeye yönelik eylemlerini sürdürdüklerine dikkat çekildi. Türkiye'nin menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak, gelişmelerin seyrine göre ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir politika izlenmesine yardımcı olmak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, TSK'nın gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması, bu kuvvetlerin cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilebilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için; 30 Ekim 2019 tarihinden itibaren tezkerenin 1 yıl uzatılması talep edildi.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)

