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Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'te uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 18:09 | Son Güncelleme

IRAK ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisinin bir yıl daha uzatılmasını öngören tezkere Meclis'te kabul edildi.

Nursima ÖZONUR/ ANKARA ,(DHA)-IRAK ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisinin bir yıl daha uzatılmasını öngören tezkere Meclis'te kabul edildi.
​Meclis Genel Kurulunda, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşüldü. Buna göre TBMM, Suriye ve Irak tezkeresinin 1 yıl daha uzatılmasını öngören tezkere oy çokluğuyla kabul edildi. Sınır ötesi operasyonlar için yetki 1 yıl daha uzatıldı.

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