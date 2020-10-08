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Irak ve Suriye Tezkeresi TBMM'de Kabul Edildi

08.10.2020 01:21 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınırları korumak amacıyla terörle mücadelesini sürdüreceği gerekçesiyle Irak ve Suriye’de görev yapabilmesine olanak sağlayan parlamento izninin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi

Irak ve Suriye Tezkeresi TBMM'de Kabul Edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınırları korumak amacıyla terörle mücadelesini sürdüreceği gerekçesiyle Irak ve Suriye’de görev yapabilmesine olanak sağlayan parlamento izninin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

TBMM’de 1 Ekim itibariyle yasama çalışmalarına başlanmasıyla birlikte gündemdeki ilk konu başlıkları Türkiye’nin yabancı ülkelere asker göndermesine ilişkin tezkereler oldu.

Cumhurbaşkanlığı’nın Irak ve Suriye’de sınır ötesi askeri operasyonlarını sürdürmesi yönündeki tezkere, 30 Ekim 2021’e kadar bir yıllığına uzatıldı. İktidar cephesi AKP

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