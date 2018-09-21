Irak ve Suriye'de silahlı eğitim alan 3 PKK şüphelisi, Gaziantep'te yakalandı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te polis tarafından düzenlenen terör operasyonunda, Suriyeli 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın silahlı yapılanması HPG'de, birinin de Suriye'de terör örgütü PYD/YPG'de silahlı eğitim alıp faaliyet gösterdiği belirlendi. Operasyonda, 27 bin 450 ABD Doları ve 815 Türk Lirası ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi koordinesinde, Gaziantep kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, özel harekât polislerinin koçbaşıyla kapılarını kırıp arama yaptığı adreslerde 27 bin 450 ABD Doları ve 815 Türk Lirası ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Ekipler, isimleri açıklanmayan Suriyeli 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin, terör örgütü PKK'nın silahlı yapılanması HPG içerisinde Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde silahlı eğitim alarak 11 yıl eylem ve faaliyet yürüttüğü, birinin ise Suriye'de PYD/YPG adına silahlı eğitim alıp yabancı güçler tarafından Suriye Demokratik Güçleri (SDG) olarak adlandırılan silahlı yapı içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, biri ise hakkında gerekli işlemler yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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