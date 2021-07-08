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Irak ve Suriye'deki ABD Hedeflerine Yönelik Saldırılar Arttı

08.07.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son 24 saatte Irak ve Suriye’de görevli ABD’li diplomatlar ve askeri birliklere, üç roket ve bir insansız hava araçlı saldırı yapıldı. Irak’taki ABD hava üssüne yönelik en az 14 roketin atıldığı saldırıda iki ABD askeri yaralandı

Irak ve Suriye'deki ABD Hedeflerine Yönelik Saldırılar Arttı

Son 24 saatte Irak ve Suriye’de görevli ABD’li diplomatlar ve askeri birliklere üç roket ve bir insansız hava araçlı saldırı yapıldı. Irak’taki ABD hava üssüne yönelik en az 14 roketin atıldığı saldırıda iki ABD askeri yaralandı.

Henüz ABD hedeflerine yönelik saldırıları üstlenen olmadı ancak uzmanlar saldırıların İran destekli militanlar tarafından yapıldığına inanıyorlar.

Irak’ta, İran destekli bir grubun, geçen ay ABD hava kuvvetlerinin Irak-Suriye sınırındaki hava operasyonunun ardından misilleme çağrısında bulundukları biliniyor. Hava saldırısında 4 militan ölmüştü.

ABD Ordu Sözcüsü Albay Wayne Marotto, Irak’ın batısındaki Ayn El Esad Hava Üssü’ne yapılan roket saldırısında iki personelin hafif şekilde yaralandığını açıkladı. Atılan roketler üs ve çevresine düşerken daha önceki açıklamada 3 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Iraklı askeri yetkililer saldırıda kullanılan bir kamyonetin arkasına monte edilmiş roketatarın daha sonra bos bir alanda yanmış şekildu bulunduğunu açıkladı.

Reuters Haber Ajansı’na bilgi veren Iraklı güvenlik yetkilileri Bağdat’ta Yeşil Bölge’de bulunan Amerika Büyükelçilik Binası’na yönelik olarak da iki roketle saldırı düzenlendiğini söyledi.

Elçiliğin hava saldırısı koruma sistemi, roketlerden biri etkisiz hale getirdi. Diğer roketse elçilik binası yakınlarına düştü.

Roket saldırısı sırasında elçilik binası ve çevresinde sirenlerin çaldığı duyuldu. Yeşil Bölge, Irak’ta parlamento binası ve elçiliklerin bulunduğu yüksek güvenlikli alan.

Suriye’de de ABD’nin destek verdiği Suriye Demokratik Güçleri, El Ömer petrol sahasına yönelik bir insansız hava aracı saldırısı yapıldığını ancak saldırıda herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan yapılan açıklamada da Suriye’nin doğusunda bir insansız hava aracının düşürüldüğü belirtildi.

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