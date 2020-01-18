HABER
  4. Irak: "Yabancı askerleri çıkarma kararı IKBY’yi de kapsayacak"

Irak: "Yabancı askerleri çıkarma kararı IKBY’yi de kapsayacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.01.2020 11:19 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Abdulmehdi’nin Askeri Sözcüsü Tuğgeneral Abdulkerim Halef, ülkesindeki yabancı askerlerin çıkarılması kararının Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ni de (IKBY) kapsayacağını bildirdi.Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’nin Askeri Sözcüsü Tuğgeneral Abdulkerim Halef, Irak Meclisinin ülkeden yabancı askerlerin çıkarılması kararını değerlendirdi.

Irak: "Yabancı askerleri çıkarma kararı IKBY’yi de kapsayacak"

Irak Başbakanı Abdulmehdi’nin Askeri Sözcüsü Tuğgeneral Abdulkerim Halef, ülkesindeki yabancı askerlerin çıkarılması kararının Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ni de (IKBY) kapsayacağını bildirdi.
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’nin Askeri Sözcüsü Tuğgeneral Abdulkerim Halef, Irak Meclisinin ülkeden yabancı askerlerin çıkarılması kararını değerlendirdi. Halef, ABD askerlerinin çekilmesi için henüz bir tarih belirlenmediğini ifade ederek, "Yabancı askerlerin çıkarılması kararı egemen bir karar olduğu için Irak’ın bir parçası olan IKBY’yi de kapsayacak. IKBY’nin bu konuda herhangi bir sıkıntısı yok" dedi.
Öte yandan ABD’nin 3 Ocak’ta İranlı General Kasım Süleymani’yi Bağdat’ta düzenlenen operasyonla öldürmesinin ardından Irak Meclisi, Sünni ve Kürt milletvekillerinin katılmadığı oturumda yabancı askerlerin ülkeden çıkarılmasını istemişti.
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ise "DAEŞ’in terör tehditleri arttığı için uluslararası koalisyon güçlerinin desteğine ihtiyaç var" açıklamasını yapmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!İnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir hata olacaktırCumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir hata olacaktır
Dünyanın gözü orada! Erdoğan da gidiyorDünyanın gözü orada! Erdoğan da gidiyor

En Çok Okunan Haberler

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

Babil sosyal medyayı salladı! İlk bölüme damga vuran sahne

Babil sosyal medyayı salladı! İlk bölüme damga vuran sahne

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Diğer Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Libya açıklaması: Tarihi bir hata olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir hata olacaktır

İletişim Başkanlığı duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin’deki Libya Konferansına katılıyor

Dünyanın gözü orada! Erdoğan da gidiyor

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul'a ikinci itiraz! Erdoğan’a yazdığı mektubun içeriğini açıkladı

İmamoğlu, Erdoğan’a yazdığı mektubun içeriğini açıkladı

Son anket sonuçları açıklandı (Partilerin son oy oranları)

Son anket sonuçları açıklandı (Partilerin son oy oranları)

Gazetecinin sorusu Erdoğan'ı gülümsetti: Aferin bana unuttuğumu hatırlattın

Erdoğan'ı gülümsetti: Aferin bana unuttuğumu hatırlattın

İmamoğlu'nun verdiği mektupla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

İmamoğlu'nun verdiği mektupla ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.