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Irak yargısı "yolsuzlukları" araştıracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 12:06 | Son Güncelleme

Irak yargısı "yolsuzlukları" araştıracak

BAĞDAT (AA) - Irak Yüksek Yargısı, hükümet karşıtı gösterilerde dile getirilen "devlet kurumlarındaki yolsuzlukları" araştıracağını duyurdu.

Irak Yüksek Yargı Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, göstericilerin talepleri arasında yer alan "devlet kurumlarındaki yolsuzluklar" konusunun ülkenin en yüksek yargı mercisi olan konsey tarafından araştırılacağı belirtildi.

Yargının yolsuzluklarla mücadele çalışmalarını, Şeffaflık Kurumu, Mali Denetim Kurumu (bağımsız) ve devlet kurumlarındaki hukuk bürolarıyla iş birliği içerisinde yürüteceği kaydedildi.

Irak Meclisi'nde dün yapılan oylamada, bakanlıklar ve diğer resmi devlet kurumlarında "genel müfettişlik" makamlarının kaldırılması kararı alınmıştı. Irak'ta yargının üstlendiği yolsuzlukla mücadele görevi kaldırılan genel müfettişliklerin yükümlülüğünde bulunuyordu.

Irak, dünyada yolsuzlukların en çok yapıldığı ülkeler arasında yer alıyor. Ülkede 2003 sonrası devlet kurumlarında mali ve idari yolsuzlukların yapıldığı biliniyor.

Petrol zengini Irak'ta, elektrik, sağlık ve eğitim başta olmak üzere birçok alanda hizmet yetersizliği yaşanıyor.

Ülkede 1 Ekim'den bu yana hükümeti protesto eden göstericilerin talepleri arasında yolsuzlukla mücadele yer alıyor.

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Bağdat ırak

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