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Irak yeni cumhurbaşkanını belirledi

02.10.2018 21:35 | Son Güncelleme

Irak meclisi 24 saat gecikmeli olarak başladığı uzun oturum sonrasında Berham Salih’i cumhurbaşkanı seçti

Irak yeni cumhurbaşkanını belirledi

Irak meclisi 24 saat gecikmeli olarak başladığı uzun oturum sonrasında Berham Salih’i cumhurbaşkanı olarak seçti

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