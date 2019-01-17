Irak yeni dönemde ekonomisini canlandırmak istiyor

İSTANBUL (AA) - İDRİS OKUDUCU - Terör örgütü DEAŞ'ı yenilgiye uğrattıktan sonra normalleşme sürecine giren Irak, yeni dönemde komşu ülkelerle "ortak ticari ilişkiler prensibi" temelinde ekonomisini canlandırmayı hedefliyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te başta Musul olmak üzere topraklarının yaklaşık üçte birini ele geçirdiği Irak, 3 yıl boyunca bir yandan örgütle mücadele ederken diğer yandan hem artan savaş giderleri hem de petrol fiyatlarındaki düşüşten kaynaklı ekonomik krizle başa çıkmaya çalıştı.

Irak güvenlik güçleri, DEAŞ'ın ülkedeki tehdidini büyük oranda bertaraf edip bölgelerin hepsini örgütten temizledi. Buna müteakiben, ülke gelirinin yüzde 90'ını oluşturan petrolün fiyatlarındaki artış, Irak'ın kısmen de olsa mali açıdan nefes almasını sağladı.

DEAŞ'ın temizlenmesi ve petrol fiyatlarındaki artışın yanı sıra ülkenin durumunu olumlu yönde etkileyen bir diğer faktör de seçimler sonrası kurulan yeni hükümet.

Göreve geldiği süre zarfında birçok ziyaret gerçekleştiren Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in özellikle komşu ülkelerle kurduğu temas dikkat çekici.