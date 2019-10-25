Irak yine karıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Irak’ta iki hafta aranın ardından tekrar başlayan gösterilerde, hayatını kaybedenlerin sayısının 12’ye çıktığı duyuruldu. Yaklaşık bin kişilik grup, hükümet binaları, parlamento ve konsoloslukların bulunduğu Yeşil Bölge’ye girmek istemiş, polis ise protestoculara biber gazıyla müdahale ederek, havaya ateş açmıştı.

ŞU ANA KADAR 149 KİŞİ ÖLDÜ

Irak’ta 1 Ekim’de başlayan protesto gösterilerinde şu ana kadar 149 kişinin öldüğü bildirildi. Bağdat hükümeti, tansiyonu düşürmek için bir dizi reform paketi açıkladı. Reform paketinin açıklanmasının ardından iki haftalığına yatışan gösteriler, bugün tekrar şiddetlendi. (DHA)

