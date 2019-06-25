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Irak yönünden Suriye'ye gelen ABD konvoyu görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 10:23 | Son Güncelleme

ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, gece Kamışlı ilçesinden geçerken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA) - ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, gece Kamışlı ilçesinden geçerken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Nusaybin'in karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde dün gece saatlerinde ABD konvoyu hareketliği yaşandı. Irak üzerinden Suriye'ye giriş yaptığı belirtilen konvoyda TIR'lar üzerinde zırhlı araçlar, iş makineleri, midibüs, akaryakıt tankeri gibi araçlaın yer aldığı görüldü. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine ilerleyip, gözden kayboldu.

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