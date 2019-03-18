Irak Yüksek Yargı Konseyi heyeti Türkiye'de

Irak Yüksek Yargı Konseyi ve Irak Temyiz Mahkemesi Başkanı Faik Ziydan ve beraberindeki heyet, Yargıtay Başkanlığının davetlisi olarak Türkiye'ye geldi.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Irak heyetini Başkanlık makamında ağırladı.

Ziyarette konuşan Cirit, Yargıtayın tarihçesini anlattı, Türkiye'deki yargı sistemi hakkında bilgi verdi.

Türkiye'de, yerel mahkeme, istinaf ve yüksek yargı olmak üzere üç dereceli yargı sisteminin bulunduğunu, yargılama aşamalarında UYAP adı verilen bilgisayar sisteminin kullanıldığını aktaran Cirit, tüm dosyaların fiziki ortamdan sanal ortama dönüştürülmesiyle ilgili çalışmaların son noktaya geldiğini bildirdi.

20 hukuk, 20 ceza dairesi şeklinde çalışan Yargıtayın işleyişi hakkında da bilgi veren Cirit, Irak heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Irak yargısı ile ikili ilişkileri artırmayı arzuladıklarını söyleyen Başkan Cirit, iki ülke yüksek yargıları arasındaki karşılıklı tecrübelerin paylaşılmasına büyük önem verdiklerini ifade etti.

Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı ve Irak Temyiz Mahkemesi Başkanı Faik Ziydan da Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.