HABER

Irak Zikar'da göstericilerin öldürülmesi üzerine vali istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 00:20 | Son Güncelleme

Irak Zikar'da göstericilerin öldürülmesi üzerine vali istifa etti

BAĞDAT (AA) - Irak’ın güneyindeki Zikar vilayetinde, göstericilerin öldürülmesi üzerine Vali Adil Duheyli istifa ettiğini açıkladı.

İstifası sonrası yerel bir televizyon kanalına konuşan Duheyli, "Kent halkını koruyamayan bir vali görevinden istifa etmeli. Göstericilere yönelik şiddet kullanılması talimatı bizim tarafımızdan verilmedi." dedi.

Zikar'da Başbakan Adil Abdulmehdi'nin talimatı üzerine kurulan kriz masasında yer alan General Cemiş eş-Şammari'nin göstericilere karşı şiddet kullanılması talimatı verdiği iddia edilmişti. Bunun üzerine Abdulmehdi, Şammari'yi görevden almıştı.

Irak'ta güvenlik güçlerinin, Zikar vilayetindeki hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sonucu 32 kişi hayatını kaybetti, 230 kişi yaralandı.

- Irak'taki gösteriler

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

PARTNERBomba Can Yaman yorumu! 'Fiziğiyle mi...'Bomba Can Yaman yorumu! 'Fiziğiyle mi...'
CHP’nin eski ilçe gençlik kolları başkanı ormanlık alanda ölü bulunduCHP’nin eski ilçe gençlik kolları başkanı ormanlık alanda ölü bulundu
Tekirdağ'da otomobil yol kenarındaki dükkana çarptı: 4 yaralıTekirdağ'da otomobil yol kenarındaki dükkana çarptı: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gösteri ırak istifa Vali Adil Duheyli Zikar

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Cem Uzan, Türkiye'ye dönüyor! Avukatı açıkladı

Cem Uzan, Türkiye'ye dönüyor! Avukatı açıkladı

Eski sevgilisi yüzünü asitle yakmıştı! Duruşmada isyan etti

Eski sevgilisi yüzünü asitle yakmıştı! Duruşmada isyan etti

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a yanıt

Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a yanıt

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızını telefonla aradı, sonrası korkunç!

Kızını telefonla aradı, sonrası korkunç!

Deniz ulaşımına fırtına engeli! BUDO bazı seferleri iptal etti

Dikkat! Seferler iptal edildi

CHP'nin eski Gençlik Kolları Başkanı ölü bulundu!

CHP eski Gençlik Kolları Başkanı ölü bulundu!

Gaziantep'te ele geçirildi! 2 kişi gözaltında

Gaziantep'te ele geçirildi! 2 kişi gözaltında

Meteoroloji ve AKOM'un ardından bir uyarı daha! İstanbul teyakkuzda

Meteoroloji ve AKOM'un ardından bir uyarı daha! İstanbul teyakkuzda

28 Kasım 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.